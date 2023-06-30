الادعاء البريطاني: الممثل الأمريكي كيفين سبيسي متنمر جنسيا

وصف الادعاء البريطاني الممثل الأمريكي كيفين سبيسي، بأنه "متنمر جنسيا، يجد سعادة في إشعار الآخرين بالعجز وعدم الارتياح".

وخلال جلسة محاكمة سبيسي (63 عاما) أمام محكمة ساوث وارك كروان في لندن اليوم الجمعة، وصف الادعاء نجم هوليوود بأنه "رجل يعتدي جنسيا على رجال آخرين".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" عن ممثلة الادعاء كريستين أجنيو كيه سي قولها أمام المحكمة إن "كيفين سبيسي فاولر هو ممثل مشهور حاز عددا من الجوائز".

وذكرت ممثلة الادعاء أنه "رجل لا يحترم الحدود أو المساحات الشخصية، ويجد سعادة في جعل الآخرين يشعرون بالعجز وعدم الارتياح، وهو متنمر جنسيا".

ونفى سبيسي ارتكاب 12 جريمة منسوبة إليه، من بينها الاعتداء الجنسي والاعتداء غير اللائق.

وذكرت أجنيو أن هيئة المحلفين سوف تستمع خلال المحاكمة إلى أقوال أربعة رجال، جميعهم في العشرينيات أو الثلاثينيات من أعمارهم، وجميعوا جذبوا اهتمام سبيسي، مضيفة أن "أي منهم لم يرغب في أن يلمسه سبيسي، ولكن يبدو أنه لم يكن يهتم كثيرا بمشاعرهم".

وحذرت ممثلة الادعاء هيئة المحلفين من التأثر بـ"نجومية" الممثل الأمريكي، وحثتهم على الثبات والوفاء بالقسم الذين قاموا بتأديته.

وفي يناير الماضي، دفع الممثل الأمريكي ببراءته من ثلاثة اتهامات بالاعتداء غير اللائق وثلاثة اتهامات بالاعتداء الجنسي وتهمة واحدة تتعلق بدفع شخص للانخراط في سلوك جنسي على غير رغبته، كما نفى الممثل الأمريكي في وقت سابق أربعة اتهامات أخرى بالاعتداء الجنسي، وتهمة واحدة تتعلق بدفع شخص للانخراط في سلوك جنسي على غير رغبته.