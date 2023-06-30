وفاة المخرج التلفزيوني الكبير إيهاب أبو زيد

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توفي منذ قليل، المخرج التلفزيوني الشهير إيهاب أبو زيد، رئيس شبكة قنوات النهار؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتنعى الشروق الفقيد الذي ترك بصمات لامعة ستخلد باسمه في تاريخ الإعلام، وكان صاحب مشاركة بارزة في تطوير البرامج التلفزيونية واكتشاف العديد من الإعلاميين.

ويعتبر برنامج «العرافة» الصادر في الموسم الرمضاني الماضي، للإعلامية بسمة وهبة، هو آخر الأعمال الإخراجية التي ظهرت للنور للمخرج إيهاب أبو زيد.



إيهاب أبو زيد، تخرج في المعهد العالي للسينما قسم تصوير 1988، تتلمذ على يد كبار مديرين التصوير مثل: طارق التلمساني، ومحسن أحمد، ومحسن نصر، وسمير فرج.

عمل كمصور ثم مدير تصوير مع معظم مخرجي الإعلانات، ثم اتجه للإخراج وكانت البداية من فكرة وإخراجه لبرنامج" من سيربح البنبون" تقديم أحمد حلمي.

• ومن أبرز البرامج التي أخرجها إيهاب أبو زيد:



- "أنا واللي بحبه" تقديم غادة عادل.

- "money drop" تقديم نجلاء بدر.

- "مقلب دوت كوم" تقديم أشرف عبد الباقي.

- "ريهام ع النار" تقديم ريهام عبد الغفور.

- "تذكرتين سينما" او2 تقديم انجي علي.

- "لعب النجوم" تقديم مريم أمين.

- "الضيف ضيفك" تقديم نجمين في كل حلقة.

- "نغم" تقديم سمر يسري ويحي غنام.

- "ليلة طرب" تقديم سمر يسري ويحي غنام.

- "سمر والرجال" تقديم سمر يسري.

- "سطوح عم صلاح" تقديم صلاح عبدالله.

كما شارك في إخراج حفل افتتاح قناة السويس الجديدة



• وتولى العديد من المناصب الإدارية والتنفيذية منها:

- رئاسة قناة المحور.

- منصب المدير التنفيذي لشبكة DMC.

- senior producer بقنوات(الحياة/ On/ CBC/dmc) بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

- رئاسة قناة النهار التي شغلها حتى الآن.