استعلامات مطروح تحتفل بذكرى 30 يونيو تحت عنوان وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة

احتفلت الهيئة العامة للاستعلامات بمطروح اليوم الأحد بذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو تحت عنوان "وحدة الوطن وبناء الجمهورية الجديدة". شهد الاحتفال حضور الدكتورة أم العز السنيني، مدير عام إعلام الإسكندرية ومطروح، ونواب مطروح وعدد من العمد والمشايخ من أبناء القبائل بالمحافظة، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة والأزهر والأوقاف بالمحافظة.

وفي كلمته، هنأ اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، شعب مصر بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا على أهمية إرادة أبناء الوطن ودورهم في بناءه والحفاظ عليه، ودعوتهم لاستعادة روح الوحدة والتضامن ورفض الاستقطاب.

وأوضح الدكتور أحمد يحيي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، أن الثلاثين من يونيو 2013 كانت لحظة تاريخية تعبر عن قوة وعزيمة الشعب المصري في مواجهة التحديات والظروف الصعبة، مشددًا على أهمية التماسك والوحدة الوطنية في تعزيز استقرار الدولة.

من جانبها، أكدت الدكتورة أم العز السنيني، مدير إعلام الإسكندرية ومطروح، على أهمية ثورة 30 يونيو في استعادة هوية الشعب المصري وتعزيز الولاء والانتماء الوطني بعد فترة من التمزق والإرهاب، مشيرةً إلى دور الإعلام في تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى المواطنين من خلال الأنشطة والفعاليات الدورية.

يرتكز الاحتفال اليومي على تعزيز الوعي بأهمية الوحدة الوطنية والتضامن لبناء مستقبل مصر الزاهر.