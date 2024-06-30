مقتل شخص جراء هجوم روسي بقنبلة انزلاقية على خاركيف

أطلقت طائرة روسية قنبلة انزلاقية على خاركيف، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل في مركز بريد حيث لا تزال ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تعاني من ضربات جوية متكررة.

واستهدفت القنبلة محطة فرز تابعة لشركة "نوفا بوشتا"، وهي خدمة توصيل الطرود الخاصة الرئيسية في أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن الشركة نشر على "فيسبوك".

وأصيب ما لا يقل عن عشرة مدنيين بينما أصبح تسعة آخرين ربما كانوا داخل المركز أثناء الهجوم في عداد المفقودين، حسبما ذكرت وزارة الداخلية على تليجرام.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، سلط الهجوم الضوء على الخطر على خاركيف من القنابل المنزلقة، المجهزة بأسطح التحكم في الطيران التي يمكن أن توسع مداها. وتم إطلاق الطائرة التي ضربت المدينة اليوم الأحد من طائرة "سو – 34" كانت تحلق داخل منطقة بيلجورود في روسيا، حسبما قال أولكسندر فيلتشاكوف، رئيس مكتب المدعي العام الإقليمي على التلفزيون المحلي.