ميسي: مباراة بالميراس وراء خروجنا من المونديال

أكد ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي أن التعادل مع بالميراس البرازيلي في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 كان هو السبب وراء خروج فريقه من البطولة.

وكان إنتر ميامي قد تقدم بهدفين أمام بالميراس في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025، قبل أن يدرك الفريق البرازيلي التعادل، ليتصدر المجموعة الأولى من المونديال، فيما يتأهل الفريق الأمريكي وصيفًا.

وقال ليونيل ميسي في تصريحات بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي: "كان هناك شعورٌ بالغضب بعد مباراة بالميراس لأننا كنا متقدمين بهدفين دون رد، وانتهى الأمر بالتعادل".

وأضاف النجم الأرجنتيني: "هذا التعادل أمام بالميراس جعلنا نواجه فريق باريس سان جيرمان الأقوى بكثير".

وأتم ليونيل ميسي تصريحاته قائلًا: "هذا ليس انتقادًا، بل مجرد موقف كان من الممكن أن يكون مختلفًا، فالتقدم بنتيجة 2-0 ثم استقبال هدف التعادل قبل 10 دقائق من النهاية ترك فينا حالة من الاستياء".

وتغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، لحساب ثمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.