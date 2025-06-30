اعتمد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، بنسبة نجاح بلغت 68%، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وهاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى عبيد علي حامد، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وأوضح المحافظ أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في جميع المواد بلغ 196 طالبًا وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية التسع، مشيدًا بتفوقهم، ومؤكدًا دعم المحافظة الكامل للطلاب المتفوقين والموهوبين، باعتبارهم قادة المستقبل.

وفي لفتة إنسانية تعكس حرصه على دعم التفوق والتميّز، أجرى المحافظ اتصالات هاتفية بعدد من أوائل الطلاب وأسرهم، موجهًا لهم التهنئة على تفوقهم، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق، وداعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد ليكونوا قدوة لزملائهم.

وأعلن المحافظ عن التعاقد مع شركة متخصصة لإتاحة النتائج إلكترونيًا، واستقبال طلبات التظلمات عبر المنصة نفسها، في خطوة تهدف إلى التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وتقليل التكدس داخل الإدارات التعليمية.

ومن المقرر إعلان النتيجة رسميًا داخل المدارس صباح يوم الثلاثاء المقبل، لتكون متاحة لجميع الطلاب في توقيت موحّد، مع التأكيد على توفير التسهيلات اللازمة لتقديم التظلمات.

وأكد الدكتور خالد عبد الحليم أن المحافظة تضع تطوير المنظومة التعليمية على رأس أولوياتها، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشددًا على أن التعليم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.