بدء مداولات هيئة المحلفين في محاكمة شون ديدي بتهمة الاتجار بالبشر

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بدأت مداولات هيئة المحلفين في قضية المغني الأمريكي شون ديدي المتهم بالاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.