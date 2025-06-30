 بدء مداولات هيئة المحلفين في محاكمة شون ديدي بتهمة الاتجار بالبشر - بوابة الشروق
الإثنين 30 يونيو 2025 7:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟



النتـائـج تصويت

بدء مداولات هيئة المحلفين في محاكمة شون ديدي بتهمة الاتجار بالبشر

نيويورك - (أ ب)
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 7:15 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 7:15 م

بدأت مداولات هيئة المحلفين في قضية المغني الأمريكي شون ديدي المتهم بالاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك