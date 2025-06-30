محافظ الغربية: الجهاز التنفيذي للمحافظة مسئول أمام الدولة عن تقديم خدمات تليق بكرامة الإنسان المصري

دترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

وجرى خلال الاجتماع، مراجعة مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع، واستعراض الخطط الجارية في الملفات الحيوية ذات الأولوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً جادًا وميدانيًا ينبع من الشارع ويستجيب لتطلعات المواطن، مشددًا على أن الجهاز التنفيذي مسئول أمام الدولة والمواطن عن تقديم خدمة تليق بكرامة الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن المواطن هو المحور الأساسي في تقييم كل جهد يُبذل على أرض الواقع.

وشدد على ضرورة تكثيف التواجد الميداني ومتابعة المشروعات الخدمية بكل القطاعات، مؤكدًا أن المحافظة لا تنتظر الشكاوى بل تتحرك استباقيًا من الميدان، لتصحيح الأوضاع وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان تقديم خدمات ترتقي لتطلعات المواطنين.

كما وجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة مباني الوحدات المحلية خاصة بالقرى، مشددًا على ضرورة الإسراع في تطبيق منظومة الأرشفة الورقية الحديثة لحفظ المستندات الرسمية، باعتبارها ركيزة أساسية لحماية حقوق الدولة والمواطن، مؤكدًا أن أي تقصير في هذا الجانب مرفوض تمامًا.

وشدد المحافظ، فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، على ضرورة الانتهاء من فحص كل الملفات المتأخرة، وتقديم تيسيرات واقعية للجادين، مع الالتزام الكامل بالقانون ومراعاة البُعد الإنساني في التعامل مع الحالات المختلفة.

واستعرض المحافظ، التقارير الدقيقة التي تتضمن نسب التنفيذ والمعوقات الفعلية وخطط تجاوزها، مشيرًا إلى أن العمل الفعّال يتطلب إلمامًا تفصيليًا بكل مستجدات الواقع.

ونوه المحافظ، بأن الدولة لن تتهاون مع أي اعتداء على الرقعة الزراعية أو أملاكها، أو البناء المخالف، مؤكدًا أن التعدي على الأرض الزراعية يُعد جريمة في حق الأجيال القادمة، ولن يُسمح بأي محاولة لفرض أمر واقع أو الالتفاف على القانون، مطالبًا بتكثيف حملات الإزالة الفورية والتعامل الحاسم مع كافة أشكال المخالفات.

ووجّه المحافظ، بتكثيف أعمال رفع القمامة من الشوارع والمناطق الحيوية والمداخل الرئيسية، مشددًا على أن النظافة تعكس مستوى كفاءة الجهاز التنفيذي، ولا بد من التعامل مع هذا الملف بشكل احترافي ومتكامل.

كما شدد على ضرورة ضبط الحركة داخل الأسواق، ورفع الإشغالات العشوائية، وتعزيز الرقابة التموينية والصحية والبيطرية، بما يضمن جودة السلع وضبط الأسعار.

وأشار إلى أن محافظة الغربية تعمل وفق رؤية واضحة ومنهجية صارمة، تقوم على الشفافية والانضباط، لافتًا إلى أن التحديات لا تُواجه بالشعارات، بل بالعمل الميداني الجاد، وأن رضا المواطن هو الهدف الأول والأسمى لكل جهد تُقدمه المحافظة.