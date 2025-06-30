حقيقة مغادرة ميسي للدوري الأمريكي

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة اقتراب ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي من مغادرة الدوري الأمريكي، في ظل ما يتردد عن احتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي الممتاز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح ماهونري ميندوزا، مسؤول الاتصال الدولي في دوري المحترفين الأمريكي أنَّ النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مستمر لإكمال عقده الذي ينتهي ديسمبر القادم.

وقال ماهونري في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية: "عقد ميسي ممتدٌ حتى نهاية العام الجاري، وبالتحديد حتى نهاية الموسم بالدوري الأمريكي".

وأضاف: "ميسي سيستمر بشكل طبيعي، وبعد ذلك سيُحسم مصيره بشأن الاستمرار عامًا آخر من جانب مسؤولي إنتر ميامي هم من سيحددون الأمر مع اللاعب".

وتابع: "كانت هناك تصريحات لخورخي ماس، الشريك في ملكية نادي إنتر ميامي، وأكد أنه متفائل باستمرار ميسي مع الفريق خلال العام المقبل، وسيوجد في افتتاح ميامي فريدوم بارك ملعب النادي، في مارس 2026".

وغادر ليونيل ميسي بطولة كأس العالم للأندية 2025، الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد هزيمة إنتر ميامي الأمريكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف دون رد، في الدور ثمن النهائي.