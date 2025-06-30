ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على غزة منذ فجر اليوم إلى 48

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استشهد 48 فلسطينيًا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الاثنين، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ولليوم الـ105 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وقال مجمع ناصر الطبي إن 13 شهيدًا ارتقوا، وأصيب أكثر من 50 آخرين، إثر قصف جوي إسرائيلي على منتظري المساعدات جنوب غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، بوصول 10 مواطنين مستشفى المعمداني، إثر استهداف الطيران الحربي لبركس سليم بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وذكر أن المواطنة أمل الحرازين استشهدت، جراء إلقاء قنبلة من طائرة مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في شارع السكة في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأوضح أن مواطنًا استشهد، بنيران جيش الاحتلال بالقرب من مركز توزيع المساعدات الأمريكية في منطقة الشاكوش شمال غربي رفح جنوبي القطاع.

وقال إن أربعة مواطنين ارتقوا وأصيب آخرين، باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب دوار حلاوة في جباليا البلد شمال غزة.

وأضاف أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، في قصف إسرائيلي على منطقة الكتيبة شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، هم: نجية إبراهيم موسى أبو مصطفى، وصلاح عبد المنعم سلمان أبو مصطفى، وعبد الله عبد المنعم سلمان أبو مصطفى.

وأشار إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خان يونس.

وتابع أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرين، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من ميدان الشهداء في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وبين أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وشنت غارات على المناطق الشرقية للمدينة.

وفي السياق، استشهد ثلاثة مواطنين، في قصف على نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة (زينت الوزير) في جباليا البلد شمالي القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.