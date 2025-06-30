من يرث قميص ميسي في برشلونة؟

كشفت تقارير إعلامية أن لامين يامال، نجم برشلونة سيحصل على القميص رقم 10 الأيقوني في الفريق، في الموسم المقبل.

ويحمل أنسو فاتي القميص رقم 10، الذي سبق أن ارتداه عدة أساطير لبرشلونة أبرزهم ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن يرحل فاتي في الميركاتو الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة إلى موناكو.كان برشلونة يخطط للإعلان عن ذلك في وقت لاحق من شهر يوليو المقبل، وتحديدا بعد بلوغ اللاعب 18 عاما.

لكن وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قام بتسريع هذه العملية، وسيتم الإعلان عن منح القميص إلى لامين يامال قريبا.