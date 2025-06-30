 من يرث قميص ميسي في برشلونة؟ - بوابة الشروق
الإثنين 30 يونيو 2025 5:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

من يرث قميص ميسي في برشلونة؟

محمد جلال
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 5:09 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 5:10 م

كشفت تقارير إعلامية أن لامين يامال، نجم برشلونة سيحصل على القميص رقم 10 الأيقوني في الفريق، في الموسم المقبل.

ويحمل أنسو فاتي القميص رقم 10، الذي سبق أن ارتداه عدة أساطير لبرشلونة أبرزهم ليونيل ميسي.

ومن المنتظر أن يرحل فاتي في الميركاتو الصيفي الحالي، على سبيل الإعارة إلى موناكو.كان برشلونة يخطط للإعلان عن ذلك في وقت لاحق من شهر يوليو المقبل، وتحديدا بعد بلوغ اللاعب 18 عاما.

لكن وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة قام بتسريع هذه العملية، وسيتم الإعلان عن منح القميص إلى لامين يامال قريبا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك