 عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

وفا
نشر في: الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 10:48 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يونيو 2026 - 10:48 ص

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن المستوطنين دخلوا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونظموا جولات في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط إجراءات أمنية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال.

وأضافت أن شرطة الاحتلال فرضت قيودًا على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، تمثلت في التضييق عليهم، وإبعاد عدد منهم عن المسجد، واحتجاز هوياتهم عند البوابات الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

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