ولي العهد البحريني يشيد بالدور المحوري للسعودية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة

أشاد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بالدور المحوري الذي تقوم به السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، وجهودها الفاعلة تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والتي ترجمتها بمواقف أثبتت بها أنها الحصن الحصين الحامي للجميع دومًا.

وأكد آل خليفة -خلال لقائه السفير السعودي لدى البحرين عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- أن العلاقات البحرينية السعودية وما تحملها من منجزات راسخة وتطلعات واعدة هي مبعث فخر واعتزاز للجميع، مشيرًا إلى أن مسار العلاقات الثنائية الممتد عبر التاريخ دليل على عمق الروابط الأخوية وانعكاس حقيقي للمواقف الثابتة بين البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأثنى ولي العهد البحريني على جهود السفير السعودي في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ما دفع هذه العلاقات نحو أفق أرحب من التعاون المشترك.

من جانبه، أعرب آل الشيخ عن تقديره لولي العهد البحريني على ما يوليه من حرص واهتمام بتعزيز العلاقات بين البحرين والسعودية، مشيدًا بالدعم الذي تلقاه خلال فترة عمله في البحرين ما أسهم في نجاح مهامه.

وجرى -خلال اللقاء- استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.