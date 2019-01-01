مطربة من ذوي القدرات الخاصة للسيسي: حضرتك مخلينا رافعين راسنا لفوق

قالت المطربة هديل ماجد، من ذويا القدرات الخاصة، المقلبة بأم كلثوم أولادنا، وصاحبة الـ 25 عامًا، إنها فخورة بانتمائها إلى مصر، متابعة:"أنا ملقبة بأم كلثوم أولادنا، وخريجة كلية الآداب قسم الفلسفة، وفخورة إني مصرية".

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب، أنها التحقت بكلية الفنون، وحازت على جائزة سيد مكاوي في الغناء، وتكرمت في عدة مهرجانات، متابعة: "وعندي موهبة تانية إني حافظة جزء من القرآن الكريم، وأهم حاجة إن ربنا بيوزع علينا الـ 24 قيراط بتوعنا، وأنا مبسوطة بالـ 24 قيراط بتوعي".

ووجهت حديثها إلى الرئيس السيسي: "بشكر حضرتك على الإنجازات اللي حضرتك عملتها لذوي القدرات الخاصة ولبلدنا الجميلة، وحضرتك مخلينا رافعين راسنا لفوق، وإحنا مش مهمشين في المجتمع إحنا عاملين تأثير ولينا هدف، والمصري دايمًا رافع راسه".

وعقبت: "وأتمنى أكون سفيرة لبلدي وللعالم كله، لأني بغني بلهجات مختلفة وبوجه نصيحة للشباب إننا بالإرادة والتحدي هنعدي أي صعاب".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمرر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة في نسخته السابعة، والذي يستمر خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2019.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية، ويضم شباب الجامعات، وشباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الساعة 5 مساء ويستمر الافتتاح لمدة ساعة، وتليه في الفقرة الثانية جلسة لمحاكاة نموذج الدولة المصرية الساعة، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي.