شركة طيران ألمانية تعيد تفعيل أجهزة طائراتها المتوقفة بسبب كورونا

تعيد شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بصورة مستمرة تفعيل أجهزة طائراتها في المطارات، وفق موجات متتابعة ومنتظمة من الصيانة، بعد توقفها في المطار بسبب تفشي جائحة كورونا.

وذكرت الشركة، اليوم الخميس، في مقرها في مدينة فرانكفورت، أن تعليمات صناعة الطيران توصي بأن يتم تشغيل الطائرة كل ثلاثين يوما، على الأقل.

وأضافت الشركة أنه إذا لم يحدث ذلك، سيتم تشغيل رحلات بدون ركاب، كخيار ثان.

وتم سحب جزء كبير من أسطول الطيران لتخزينه لمدة أطول بسبب تداعيات الجائحة، والذي يشمل جميع طائرات ايرباص كبيرة الحجم (إيه 380).