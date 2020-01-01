حلمي محسب قائما بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة جنوب الوادي

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارا بتكليف الدكتور حلمي محسب، رئيس قسم الإعلام الإلكترونىي، ووكيل كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال لشئون التعليم والطلاب، للقيام بأعمال عميد الكلية؛ لحين صدور قرار بتعيين عميد للكلية، وذلك بعد انتهاء فترة العمادة للدكتورة هالة نوفل عميد الكلية السابق.

يذكر أن لجنة اختيار العمداء بجامعة جنوب الوادي، عقدت في شهر يونيو الماضي، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، والدكتور أحمد عكاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور محمد أحمد علي عميد كلية الزراعة السابق، والدكتور صلاح مصطفى صالح الأستاذ بكلية الطب، والدكتور أحمد على عثمان الأستاذ بكلية التربية النوعية.

وتقدم لعمادة كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال كلوا من: الدكتورة هالة كمال نوفل عميد الكلية السابق، والدكتور حلمي محسب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محفوظ الزهري وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.