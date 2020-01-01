السفير الروسي بالقاهرة: لدينا خطة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

قال السفير الروسي الجديد لدى القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن موسكو لديها خطة كبيرة لتعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة، وخاصة في المجال الاقتصادي.

وأضاف خلال حواره لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد عبر فضائية «Ten»، مساء الأربعاء، أن روسيا تساهم في بناء أول محطة نووية في مصر، إضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء أول مدينة صناعية بجانب قناة السويس، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات الروسية التي تنفذ مشروعات ضخمة في مصر.

وأشار إلى وصول أول دفعة من عربات السكك الحديدية المصنعة بروسيا إلى مصر في يونيو الماضي، لافتًا إلى توريد 1300 عربة سكك حديد أخرى خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2023.

ولفت إلى أن صفقة عربات السكك الحديد السابق ذكرها، هي أكبر صفقة من نوعها في مصر، مؤكدًا أن هناك توافق كبير بين البلدين فيما يتعلق بالقضايا العالمية.



