فى ختام جولتها بعدد من مسارح القاهرة: وزيرة الثقافة تتابع حفل علي الحجار بالأوبرا

اختتمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة جولتها بمسرحي الجمهورية والقومي، بمتابعة حفل النجم علي الحجار الذي أقيم على مسرح النافورة بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

أكدت عبد الدايم أن القاهرة ستبقى عامرة بالإبداع الذي يعد أحد مفردات تطوير وتنمية الوطن ، وقالت إن أضواء المسارح في كافة ربوع مصر تؤكد تواصل رسالة التنوير، مشيرة إلى أن الفنون الجادة والثقافة تمثل وجدان وضمير المجتمع.

وأوضحت أن الأنشطة الإبداعية بمختلف صورها تعمل على بناء الإنسان من خلال القوى الناعمة، وخلال الحفل اطمأنت وزيرة الثقافة على صحة النجم على الحجار الذى استعاد لياقته الفنية، وقالت إنه تميز بمشوار فنى براق قدم خلاله مجموعة من الأعمال التي ضمت الكثير من القيم النبيلة والمعانى السامية، مضيفة أنه قيمة فنية ثمينة ورمز للأصالة.

وكان علي الحجار قد استعرض رحلته الفنية التي تجاوزت 40 عاما من خلال أعماله التي قدمها خلال الحفل كان منها في قلب الليل - عارفة - عنوان بيتنا -كل الجروح - الليل وآخره - زي الهوى - انكسر - كناريا - أما أنت ناوي ع السفر - روحي فيكي - تجيش نعيش - تحت نفس الشمس - وأسيبك ليه - أعذريني - ولا تحلى الأيام - تساليني - ما فيناش م الخوف - السيرة الهلالية - وتعالى يا هوى - على قد ما حبينا وغيرها.