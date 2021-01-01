إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام سيارة بعمود كهربائي في كفر الدوار

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم إثر تصادم سياره ميكروباص في عمود كهربائي.

امام شركه الكهرباء بكفر الدوار طريق إسگندرية/ القاهره الزراعي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص فى عمود إنارة أمام شركة الكهرباء بالطريق الزراعى بدائرة المركز.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم لمستشفي دمنهور التعليمي والمصابين هم: "فيصل عبد النبي عبد العزيز" 44 سنة مقيم كفر الدوار،اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم "خميس عبد النبي عبد العزيز"، ٣٨ سنة مقيم بناحية كفر الدوار مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،" محمد محمود عبد العزيز" ٢٦ سنة مقيم بناحية كفر الدوار مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمة بالظهر ،"حسام محمد على" ٣١ سنة مقيم بناحية كفر الدوار مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، "صبحي خميس فراج" ٣٢ سنة مقيم بناحية كفر الدوار مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم ، "أبانوب شاكر كامل" ٤٥ سنة، مقيم بناحية دمنهور مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم،" فاتن عبيد بسبوني" ٣٧ سنة، مقيمة بناحية أبو حمص مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، "رأفت اشرف فرحه" ه سنوات مقيم بناحية أبو حمص.

مصاب اشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم، "حنين اشرف فرحه" ١٢ سنة مقيمة بناحية أبو حمص مصابة باشتباه مابعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم.

تم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجار عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.