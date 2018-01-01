تيدروس أدهانوم يطلب مساعدة الرياضيين الأولمبيين في مكافحة فيروس كورونا

ناشد مدير منظمة الصحة العالمية، الرياضيين الأولمبيين تقديم المساعدة والتعاون في العمل الدولي لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

ودعا تيدروس ادهانون جيبريسيوس الرياضيين إلى نقل المثل الأولمبية للقطاع الصحفي. وقال اليوم الجمعة في جنيف :" نريد منهم أن يكونوا سفراء للتضامن".

وحذر تيدروس من أنه بسبب نقص إمدادات اللقاحات في العديد من الدولي، فإن هدف تطعيم 10 في المئة من سكان العالم ضد فيروس كورونا بنهاية سبتمبر، مازال بعيدا.

وحتى الآن، فقط أكثر من نصف الدول وصلت لهذا الهدف.

ومن وجهة نظر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، فإن المشكلة الرئيسية ليست فقط في إحجام الدول الغنية عن إعطاء جرعات من اللقاح للدول الفقيرة.

في العديد من الأماكن، هناك نقص في اختبارات الفيروس، والملابس الواقية للعاملين في المجال الصحي، والأوكسجين.

ودافعت منظمة الصحة العالمية عن نفسها أمام الانتقادات التي انتشرت بان حضور تيدروس للحفل الافتتاحي كان خاطئا في ضوء زيادة الإصابات الجديدة بالفيروس.

وقال منسق شؤون الطوارئ بالمنظمة مايك ريان إن الأولمبياد لا يساعد على انتشارالجائحة، ولكن السبب فى ذلك يعود إلى التوزيع غير العادل للقاحات- وهو ما ألمح إليه تيدروس في طوكيو.