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السعودية تفتح أبوابها للسياح من مختلف دول العالم اعتباراً من أول أغسطس

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 8:35 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 8:36 ص

 أعلنت وزارة السياحة السعودية، فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من أول أغسطس 2021.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه يمكن للسياح المحصنين بالكامل دخول المملكة دون حاجة إلى فترة حجر مؤسسي، على أن يتم تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول، وإحضار ما يثبت إجراء اختبار PCR وظهور نتيجته السلبية خلال 72 ساعة من وقت المغادرة.
ويتعين على زوار المملكة تسجيل بياناتهم المتعلقة بجرعات التطعيم على البوابة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك وتسجيل بياناتهم عبر تطبيق "توكلنا"، وإبرازه لدخول الأماكن العامة، علماً أن المحصنين بالكامل هم من تلقوا جرعتي تطعيم من أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي فايزر أو استرازينيكا أو موديرنا، أو جرعة واحدة من جونسون آند جونسون.
وكانت المملكة قد أطلقت التأشيرة السياحية في شهر سبتمبر من عام 2019، في قرار تاريخي فتحت فيه السعودية قلبها وأبوابها للسياح من مختلف دول العالم، وحققت حينها أرقاماً ملفتة حيث تم إصدار 400 ألف تأشيرة خلال 6 أشهر، قبل إقرار تعليق السفر وإغلاق المنافذ والحدود إثر جائحة كورونا.


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