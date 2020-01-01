القماش بعد توديع الأولمبياد: حققت نتيجة جيدة

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وجه مروان القماش، نجم السباحة المصرية الشكر لأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعد انتهاء مشواره في أولمبياد طوكيو.

وكتب القماش عبر حسابه على موقع فيسبوك :"الحمد لله انتهيت من منافساتي الأوليمبية في المركز الـ 14 والـ 16 عالميا في سباقي 400 و800 متر".

وأضاف :"أقدر اعتبرها نتيجة كويسة في السباحة، بس فعلا كان أملي احقق أحسن من كدة وأوصل للنهائي واشرف بلدي بميدالية، وده كان حلمي وحلم كتير من المصريين".

وأكمل :"بعتبر ان اللي حصل برضو توفيق كبير من ربنا، وبوعدكم وبوعد نفسي اني هانهي مشواري بس لما احقق كل اهدافي".

وتابع :"شكر واجب لأشرف صبحي وزير الرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية، وياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة، والراعي الرسمي لي، والسيد شريف منصف وكيل أعمالي، وأهلي أصحاب الفضل الأول، وكل الناس دي وقفت جنبي في سنين صعبة علينا كلنا ومش هقدر انسي فضلهم".

وكان مروان القماش قد فشل في التأهل لنهائي سباق 800 متر حرة بأولمبياد طوكيو 2020.