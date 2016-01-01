مدرب البحرين لليد: منتخب مصر ممتاز في البطولات الكبرى وهدفنا الفوز عليهم بالأولمبياد

أكد الأيسلندي أرون كريستيانسون مدرب منتخب البحرين لكرة اليد أن هدفه هو الفوز على منتخب مصر في الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وحقق منتخب البحرين فوزه الأول تاريخيا بدورات الألعاب الأولمبية بعدما تغلب على اليابان 32-30 في الجولة الرابعة من دور المجموعات لأولمبياد طوكيو.

وتلعب البحرين أمام مصر في الجولة المقبلة يوم الأحد المقبل في منافسات المجموعة الثانية.

وقال كريستيانسون في تصريحات تليفزيونية بعد الفوز على اليابان: "المباراة أمام مصر ستكون صعبة، فهم يقدمون أداء ممتاز في البطولات الكبرى وسنحاول الفوز عليهم".

وأضاف عن الفوز على اليابان: "أخير حققنا الفوز في الأولمبياد وهو شعور ممتاز، ونحن نقدم دورة جيدة حتى الآن ونستحق الفوز على اليابان فهو فريق قوي ويلعب على أرضه".

وأتم: "في الشوط الثاني تحكمنا في سير اللقاء ولكن نكن نتوقع الفوز عليهم فهم فريق قوي واستعد من 5 شهور بشكل قوي ولقد لعبنا مباريات صعبة أمامهم وكنا نتطلع إلى هذه المباراة وفعلنا ذلك وكان من الممكن أن نفوز بنتيجة أكبر".

وحققت البحرين أول فوز لها في أولمبياد طوكيو بعد 3 هزائم لتحتل المركز الخامس برصيد نقطتين، بينما تحتل اليابان المركز الأخير بدون نقاط بينما تأتي مصر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ويتأهل أول 4 مراكز للدور ربع النهائي.

ويلعب لاحقا اليوم في التاسعة والربع صباحا منتخب مصر مع السويد ثم الدنمارك مع البرتغال.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.