استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية، اليوم "Ibrahim Uwizeye"، وزير الطاقة والمناجم البوروندى "وراشد ملاشي نيراغيرا" سفير بوروندى بالقاهرة، والوفد المصاحب لهما، حيث قام أمناء المتحف بجولة ارشادية اصطحب فيها الوزير البوروندى والوفد المرافق له، تعرفوا خلالها على ما يضمه المتحف من منشآت وقاعات،خاصة مبنى الاستقبال وقاعة العرض المركزى وقاعة المومياوات الملكية.

و قام الوفد بتفقد الآثار النادرة التي يضمها المتحف في مختلف أقسامه، والتي تحكي تطور الحضارة منذ أقدم العصور حتى العصر الحديث، وتضم مقتنيات تحكي عن النيل والكتابة والثقافة والمجتمع والمعتقدات والأفكار، وأبدى الوزيرانبهاره بفكرة المتحف والمقتنيات الأثرية، معرباً عن سعادته الكبيرة بما شاهده داخل المتحف من عظمة الحضارة المصرية.

وأوضحت، فيروز فكرى، نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل، بأن أعضاء الوفد قد أشادوا بالمتحف وأبدوا انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، كما عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وإعجابهم بالكنوز المصرية، ومقتنيات المتحف الرائعة.

وأستطرت، أن الوفد حرص على تسجيل إعجابه بالحضارة المصرية العريقة، والتقاط الصور التذكارية داخل المتحف، كما حرص الوزير البوروندي علي كتابة كلمة في دفتر زيارات المتحف مؤكدا فيها امتنانه لحسن وحفاوة الإستقبال.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد فاروق غنيم، رئيس هيئة المتحف، بأن القائمون على العمل داخل المتحف استطاعوا تنظيم الأداء بإدارة واعية وإرادة قوية وفكر مستنير وإخلاص وتفان مما جعل متحف الحضارة نموذجا يحتذى به، إلى جانب وجود الإثارة والمتعة والثقافة والترفيه داخل المتحف، فصار يتبوأ مكانته الطبيعية على الخريطة السياحية العالمية.