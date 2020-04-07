 رأس البر: إنقاذ 37 حالة من الغرق بشواطئ المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع - بوابة الشروق
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رأس البر: إنقاذ 37 حالة من الغرق بشواطئ المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع

حلمي ياسين
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:55 م

أكد وليد الشهاوي، مسئول إدارة الشواطئ بمدينة رأس البر، إنقاذ 37 حالة من الغرق وتسليم 314 طفل تائها إلى ذويهم.

وكثفت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، من جهودها لاستقبال المواطنين بشواطئ المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وانتشر رجال الإنقاذ والمعدات البحرية منذ الساعات الأولى لصباح الجمعة، وحتى غروب الشمس، بالإضافة إلى 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف.

وتم التشديد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالكافيتريات بطول الشاطئ، للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تنفيذ حملات نظافة مستمرة لرفع المخلفات والقمامة أولا بأول، تأكيدا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

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