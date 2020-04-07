انطلاق فعاليات مبادرة «مصر بلا غرقى» بجنوب سيناء تزامنا مع اليوم العالمى للإنقاذ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم مبادرة "مصر بلا غرقى" بمركز التنمية الرياضية بمدينة شرم الشيخ (مجمع حمامات السباحة)، تزامنًا مع اليوم العالمي للحد من حوادث الغرف، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإشراف محمد فتحي توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، إن المبادرة ألقت الضوء على النصائح الخاصة برواد حمامات السباحة لتجنب الغرق، وتنفيذ محاكاة لإنقاذ غريق، وإنقاذ مجموعات من الغرقى، إضافة إلى تنفيذ عملية محاكاة لإنعاش القلب الرئوي.



وأوضح مدير مديرية الشباب في تصريح له اليوم، أن قد مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة نظمت ندوة توعوية وتثقيفية للمواطنين عن الإٕسعافات الأولية، وأهمية الإنقاذ، وإرشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق، وكيفية التعامل حال حدوث ذلك، مع توزيع كُتيبات تشرح كيفية التعامل مع مصابين الغرق.



وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع وعى الشعب، وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ، حفاظُا على سلامتهم والتعامل الجيد في حالة حوادث الغرق.



وأكد أن المبادرة ترتكز على 3 محاور، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة، ويتمثل المحور الأول في محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثاني لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية، والثالث يتركز في توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات.