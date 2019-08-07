الذهب عالميا يتجه لأفضل مكسب أسبوعي

يتجه الذهب، صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهرين بفعل إشارات متجددة بأن البنك المركزي الأمريكي ربما يحجم عن تقليص الدعم الاقتصادي في الأمد القريب، وفي الوقت الذي يتجه فيه الدولار صوب أسوأ أداء أسبوعي منذ شهر مايو الماضي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1827.41 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 15 يوليو عند 1832.40 دولار أمس الخميس. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1830.80 دولار للأونصة.

والذهب مرتفع 1.4% منذ بداية الأسبوع.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس "خلفية الذهب ما زالت إيجابية... ثمة الكثير من الضبابية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي سيظل قويا وما يحدث في سوق العمل الأمريكية.

"ما من إشارة واضحة تشير إلى أنه يتعين على مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة".

وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وقفز الذهب 1.4% أمس الخميس، عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بأن ما زال هناك "بعض المجال لتعافي" سوق العمل الأمريكية وأن التفكير في زيادة أسعار الفائدة "بعيد جدا".

وتلقت وجهة نظره الدعم بفضل بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي توسع بقوة في الربع الثاني، لكن النمو جاء أقل من التوقعات.

في غضون ذلك، حاول مؤشر الدولار الصعود من أدنى مستوى في شهر اليوم، بينما يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ مايو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 25.51 دولار للأونصة وتتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع.

وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2652.42 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين 0.5% إلى 1055.38 دولار.