أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز MiG-29 في منطقة كريفوي روغ و13 مسيرة بمناطق متفرقة، كما دمرت مدفعي هاوتزر من طراز M777 أمريكيي الصنع.



وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - في تصريح صحفي أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه في إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطارية من راجمات صواريخ Uragan وبطاريتين من مدافع هاوتزر Giacint-B في أراضي جمهورية دونيتسك"، كما دمرت القوات الروسية 6 فصائل من راجمات الصواريخ Grad وبطاريتين من المدافع ذاتية الدفع Gvozdika.



وأضاف أن القوات الجوية الروسية أصابت رادارا أمريكيا من طراز AN / TPQ-36 في دونيتسك، ورادارا أمريكيا آخر من طراز AN / TPQ-37 في منطقة خيرسون ، كما استهدفت القوات الروسية عددا من مراكز انتشار الوحدات العسكرية الأوكرانية، بينها نقطة الانتشار المؤقتة لتنظيم "كراكن" القومي المتطرف باستخدام صواريخ "إسكندر" في منطقة خاركوف، مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 من أفراده.



وتابع كوناشينكوف أن القوات الروسية قضت على ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا ومعدات عسكرية ومستودع بالذخيرة لراجمات صواريخ Grad في دونيتسك ، وضربت القوات الروسية قطارا عسكريا في دونيتسك، كان يقل كتيبة النخبة من اللواء الرئاسي الأوكراني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 140 فردا.



وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 261 طائرة أوكرانية، و145 مروحية، و1644 طائرة بدون طيار، و361 منظومة صواريخ مضادة للطائرات 4190 دبابة ومدرعة أخرى، و772 راجمة صواريخ، و3217 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4573 مركبة عسكرية خاصة.



وفي المقابل، أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية فتحت النار على 17 مستوطنة في منطقة دونيتسك خلال الساعات الماضية، ووردت أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين، فيما جرى إسقاط طائرة سو-25 أثناء القصف.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الشرطة الوطنية القول :" على وجه الخصوص، تعرضت المستوطنات التالية لنيران روسيا: أفدييفكا، وفوليدار، وباخموت، وكراماتورسك، وميكولايفكا، وفليكا نوفوسيلكا، وكراسنوهوريفكا، وسلوفيانسك، وزاليزني، وكاميانكا، وفوديان، وإيفانيفسكي، وكورديوميفكا، وياسنوبروديفكا، وكاروميفكا، ويورك".



وأسفرت الهجمات عن وقوع إصابات بين المدنيين وتدمير 52 من الأصول المدنية، منها 37 منزلاً سكنياً، ومستشفى، وقسم للمرضى، ومحطة حافلات في سلوفيانسك، والبنية التحتية للسكك الحديدية ومصنع الكيماويات.



وفي السياق، أعلنت القوات الأوكرانية، اسقاطها طائرة هجومية روسية من طراز سو-25 Su-25 في منطقة دونيتسك، موضحة :" بالأمس في منطقة دونيتسك، أسقط جندي مع وحدة الدفاع الجوي، باستخدام نظام صواريخ أرض-جو، طائرة هجومية مدرعة أخرى من طراز Su-25 تابعة للروس".