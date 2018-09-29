مارينوس يعزز تصدره للدوري الياباني على حساب كاشيما أنتلرز

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عزز فريق يوكوهاما إف مارينوس موقعه في صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على كاشيما أنتلرز صاحب المركز الثاني 2 / صفر اليوم السبت في المرحلة الثالثة والعشرين من المسابقة.

وصعد كاشيوا ريسول إلى المركز الثالث إثر فوزه على فيسيل كوبي 1 / صفر كما صعد سيريزو أوساكا إلى المركز الرابع بالفوز على افيسبا فوكوكا 2 / صفر.

وفي مباريات أخرى، تغلب أوراوا ريد دياموندز على كاواساكي فرونتال 3 / 1 وإف.سي طوكيو على سانفريس هيلروشيما 2 / 1 وجوبيلو ايواتا على شونان بيلمير 1 / صفر بينما تعادل كونسادول سابورو مع ناجويا جرامبوس 2 / 2 وجامبا أوساكا مع كيوتو سانجا 1 / 1 .

وحسم يوكوهاما إف مارينوس مباراته أمام كاشيما أنتلرز بهدفين سجلهما إلبير دا سيلفا وتوموكي إيواتا في الدقيقتين 36 و51 .

وارتفع رصيد يوكوهاما إف مارينوس إلى 48 نقطة في الصدارة بفارق ثماني نقاط أمام كاشيما أنتلرز.

بينما تغلب كاشيوا ريسول على فيسيل كوبي بهدف وحيد سجله ماو هوسويا في الدقيقة 17 ليرتفع رصيد كاشيوا إلى 39 نقطة في المركز الثالث ويتجمد رصيد فيسيل كوبي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير.

وتغلب سيريزو أوساكا على افيسبا فوكوكا بهدفين نظيفين سجلهما ماتي جونيتش وساتوكي يويجو في الدقيقتين الخامسة و71.

ورفع سيريزو أوساكا رصيده إلى 38 نقطة ليصعد للمركز الرابع بينما تجمد رصيد افيسبا فوكوكا عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وتراجع كاواساكي فرونتال إلى المركز الخامس بعدما خسر أمام أوراوا ريد دياموندز 1 / 3 .

وسجل الأهداف الثلاثة لأوراوا، أتسوكي إيتو ويوسوكي ماتسوو وكان أيواو في الدقائق الرابعة و17 و85 بينما سجل أكيهيرو إيناجا الهدف الوحيد لكاواساكي فرونالد من ضربة جزاء في الدقيقة 82 .

وحقق إف سي طوكيو انتصارا صعبا على سانفريس هيروشيما وتغلب عليه 2 / 1 ليرفع الأول رصيده 35 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف سانفريس هيروشيما.

وتقدم سانفريس هيروشيما بهدف سجله تسوكاسا موريشيما في الدقيقة 40 ثم حسم إف.سي طوكيو المباراة لصالحه بهدفين سجلهما دييجو دي أوليفيرا واديلتون في الدقيقتين 67 و90 .

وأفلت كيوتو سانجا من الهزيمة أمام جامبا أوساكا وتعادل معه 1 / 1 ، حيث تقدم جامبا أوساكا بهدف سجله ريوتارو ميشينو في الدقيقة 56 ثم تعادل كيوتو سانجا بهدف للاعب جينكي اوماي من ضربة جزاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وفي وقت سابق اليوم، أفلت كونسادول سابورو من الهزيمة أمام ناجويا جرامبوس وتعادل معه 2 / 2 .

وأنهى كونسادول سابورو الشوط الأول متقدما بهدف سجله كازوكي فوكاي في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني، رد ناجويا جرامبوس بهدفين سجلهما ليو سيلفا ماتيوس دوس سانتوس في الدقيقتين 67 و81 لكن ريوتا أوكي خطف هدف التعادل لكونسادول سابورو في الثواني الأخيرة من المباراة.

ورفع ناجويا جرامبوس رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثاني عشر، كما ارتفع رصيد كونسادول سابورو إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.