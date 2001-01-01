أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أنها ستطلق اليوم الأحد قافلة طبية شاملة تقدم خدماتها العلاجية بالمجان لأهالى قرية «الكولا» بمركز أخميم، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية الشاملة للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وقال الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن القافلة تستمر لمدة يومين بالوحدة الصحية بقرية «الكولا»، وتضم القافلة عدد من التخصصات الطبية تشمل «الباطنة، والجراحة العامة، والنساء والتوليد، والعظام، والرمد، والأسنان، والأطفال، وأنف وأذن، وتنظيم الأسرة»، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحاليل والأشعة، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع الكشوف الطبية وتقديم الأدوية بالمجان على المستفيدين، كما سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات إلى المستشفيات الحكومية المتخصصة بمدينة سوهاج لإجراء الجراحة مجانًا.