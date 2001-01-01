سخر الإعلامي عمرو أديب، من الإشاعات التي تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية، قبل إجازته السنوية، في شهر أغسطس من كل عام، معلقًا: «عشان محدش يقول هرب، ههرب من إيه وههرب ليه دي بلدي وأنا مواطن مصري»- على حد تعبيره.



وأضاف خلال تقديمه برنامجه «الحكاية»، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن موعد إجازته معروف للكثيرين والذي يبدأ في شهر أغسطس كل عام، وفي حال حدوث أي حوادث أو مشاكل طارئة فإنه يقطع هذه الإجازة، ليستأنف عمله مرة أخرى، معقبًا: «مش هرجع لشغلي في حالة لو المحطة مش عيزاني، لكن لحد دلوقتي شيفنى كويس والبلد شيفاني مقبول ومخليّني».



وتوجه بالشكر لكل الأشخاص سواء من دائرته المقربة أو من متابعيه، لردهم على مثل هذه الشائعات في غيبته، وأنه مثله مثل أي مواطن يحصل على إجازة من عمله لمدة معينة وأنه سيعود مرة أخرى لاستكمال برنامجه.