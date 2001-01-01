ساو باولو البرازيلي يتعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، ضم صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريجيز في صفقة انتقال حر.

ووافق رودريجيز - 32 عاما - لاعب ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونخ الألماني سابقا، على الانضمام إلى ساو باولو بعقد يمتد لعامين.

ولم يتواجد اللاعب الكولومبي في أي ناد منذ رحيله عن أولمبياكوس اليوناني في أبريل الماضي.

وقال رودريجيز في تسجيل فيديو أنه سعيد بالعودة إلى البرازيل، والتي شارك على أراضيها في مونديال 2014.

كما شارك رودريجيز مع منتخب كولومبيا في مونديال 2018، وخاض مع بلاده 90 مباراة وسجل 26 هدفا.

وانضم رودريجيز إلى بورتو البرتغالي في 2010 وبعدها بثلاثة أعوام رحل إلى موناكو الفرنسي ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2014 وبعدها انتقل إلى بايرن ميونخ في 2017 وبعدها رحل إلى إيفرتون الإنجليزي ثم احترف في صفوف الريان القطري وبعدها أولمبياكوس اليوناني.