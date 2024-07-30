وزير الدفاع الأمريكي لا يعتقد أن اندلاع مواجهة بين إسرائيل ولبنان هو أمر وشيك

صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بأنه لا يعتقد أن اندلاع مواجهة بين إسرائيل ولبنان، هو أمر وشيك، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات على الحدود بينهما.

وقال للصحفيين في مانيلا، حيث حضر هو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، اجتماعا ثنائيا مع نظيريهما الفلبينيين، جيلبرتو تيودورو وإنريكي مانالو: "بينما شهدنا الكثير من النشاط على الحدود الشمالية لإسرائيل (و) لازلنا نشعر بالقلق إزاء احتمال تصعيد هذا إلى مواجهة شاملة، أنا لا أعتقد أن القتال هو أمر حتمي".

وبسؤاله عما إذا كان يشعر بأن إسرائيل يمكن أن تحارب على جبهتين في غزة ولبنان، قال أوستن، إن "إسرائيل ستفعل ما يلزم من أجل الدفاع عن نفسها، وقد أثبتت ذلك مرارا".

وجدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة "بمساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، أو أي شيء يتطلبه الأمر"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ترغب في أن ترى "الأمور تُحل بطريقة دبلوماسية"، بحسب قوله.

وقال: "لقد كنا واضحين بشأن ذلك منذ البداية، ولكن مرة أخرى، إننا لا نريد أن يحدث ذلك. ما نريده أن يحدث هو أن تحل الأمور بطريقة دبلوماسية".