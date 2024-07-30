وزير خارجية لبنان: نأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف موجة القتل

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قال وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب، إن بلاده تستنكر الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، وتعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز، مساء الثلاثاء، أن بلاده تأمل في رد متناسب من حزب الله كي تتوقف موجة القتل.

ووقعت غارة جوية إسرائيلية، استهدفت قائدا كبيرا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر أمني، قوله إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله.

فيما أصدر جيش الاحتلال، بيانًا بخصوص الغارة التي شنها على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال البيان الذي نشره جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين».

وأضاف: «في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك تغييرات سنقوم بتحديثها».

وأفادت تقارير، بأن فرق الإسعاف والإنقاذ في شمال إسرائيل تلقت تعليمات بالبقاء على أهبة الاستعداد القصوى.

وطالبت بلدات حدودية إسرائيلية سكانها بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.

وساد في الأيام الماضية، تأهب لبناني لرد من إسرائيل منذ أن أسقطت ضربة صاروخية 12 قتيلًا في هضبة الجولان المحتلة يوم السبت الماضي.

وألقت إسرائيل والولايات المتحدة بالمسئولية في الهجوم على حزب الله، فيما نفى الحزب مسئوليته.