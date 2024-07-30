الخارجية الروسية: الضربات على لبنان انتهاك صارخ للقانون الدولي

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وصفت وزارة الخارجية الروسية الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مصدرين أمنيين، مساء الثلاثاء، أن القائد الكبير في حزب الله اللبناني نجا من الضربة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وأفاد إعلام عبري في وقت سابق، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال فؤاد شكر المستشار العسكري البارز لأمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله في القصف الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفق موقع "كاليبر" العبري، فإن فؤاد شكر هو مدير مشروع دقة الصواريخ التابع لحزب الله وكبير مستشاري حسن نصر الله والرجل الثاني في الحزب.