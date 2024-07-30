أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ترحيب مجلس وزراء الصحة العرب، بانعقاد المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بموجب القرار رقم (25) الصادر عن دورته العادية الـ 60 في مايو الماضي بجنيف.

وأشارت أبو غزالة إلى أن المؤتمر العربي الأول حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالبلدان العربية سيعقد بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة الأردنية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالعاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من 19 لـ20 أكتوبر المقبل.

وفى إطار الإعداد والتحضير لهذا المؤتمر، عقدت أبو غزالة، اجتماعا مع الدكتور فراس الهواري وزير الصحة الأردني ورئيس الهيئة العليا بالنيابة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عادل عدوي رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والدكتور عمر الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، تم خلاله بحث جدول أعمال المؤتمر، وجلسات العمل النقاشية المتعلقة بالشأن الصحي ودور الكفاءات الصحية المهاجرة في دعم النظم الصحية للدول العربية.

وأكدت السفيرة أبو غزالة أن هذا المؤتمر يُعد ملتقى علمي للكفاءات الصحية العربية ويشكل اهتمام ملحوظ في دعم القطاع الصحي في جميع الدول العربية، كما يوفر المؤتمر منبرا للمسئولين والخبراء والمختصين والمهتمين.



