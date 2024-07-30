مقتل 45 على الأقل جراء انهيارات أرضية في الهند

أسفرت انهيارات أرضية في ولاية كيرالا الهندية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 45 شخصا على الأقل، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير مع استمرار عمال الإنقاذ والكلاب البوليسية في البحث بين أنقاض المنازل المدمرة، حسبما ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية.

وقالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا، فينا جورج، إن الانهيارات الأرضية الضخمة في منطقتين متجاورتين بمنطقة واياناد الجبلية، والتي نجمت عن الأمطار الموسمية الغزيرة، حدثت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأضافت جورج، أن المستشفيات المحلية تقوم بمعالجة 70 مصابا على الأقل، وأنه تم إنقاذ نحو 101 شخص حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ذا هندو"، أن الانهيارات الأرضية طمرت قرى وقطعت الطرق في منطقة وياناد الجبلية في ولاية كيرالا اليوم الثلاثاء.

وأعربت جورج عن خشيتها من ارتفاع عدد القتلى لكن التركيز ينصب حاليا على عمليات الإنقاذ التي تعوقها الأمطار المستمرة.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه "حزين" بسبب الانهيارات الأرضية.

وقال مودي، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "تعاطفي مع جميع أولئك الذين فقدوا أحبائهم والصلوات مع المصابين"، مضيفا أن "عمليات الإنقاذ جارية حاليا لمساعدة جميع المتضررين".

كما أعلن مودي عن تعويض قدره 200 ألف روبية (2387 دولارا) لأقارب الضحايا و50 ألف روبية لكل مصاب.

وتجلب الأمطار الغزيرة الموسمية في الهند خلال الفترة من يونيو وحتى سبتمبر راحة كبيرة للمزارعين، لكنها تجلب أيضا الموت والدمار.

وأظهرت مقاطع مصورة أشجارا مقتلعة ومباني مدمرة وسيارات عالقة وجداول موحلة شاسعة تتدفق عبر منطقة غابات خلابة.

وقال دي.آر ميجاشري، المسئول في منطقة واياناد، للصحفيين، إنه تم العثور على 36 جثة حتى الآن في المنطقة التي ضربتها الانهيارات الأرضية.

وذكرت قناة إنديا توداي الإخبارية الهندية أنه تم العثور على تسع جثث جرفتها المياه في منطقة مجاورة.