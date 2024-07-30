قالت وكالة تسنيم الإيرانية، إن الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية فشل، مؤكدة أن القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر لم يُستشهد.

وذكرت الوكالة، عبر حسابه على منصة إكس، مساء الثلاثاء، أنه على الرغم من إدعاء الإسرائيليين باغتيال أحد كبار قادة حزب الله في الغارة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، إلا أن تقرير مصادر تسنيم من مكان الحادث يشير إلى أن العملية باءت بالفشل.

وأضافت: « فؤاد شكر الذي قيل أنه الهدف الرئيسي للصهاينة لم يستشهد والحمد لله».

خاص تسنيم.. رغم ادعاء الصهـ.اينة باغتيال أحد كبار قادة #حزب_الله في الهجوم الإرهـ.ابي الذي وقع في #الضاحية_الجنوبية لبيروت ، إلا أن تقرير مصادر #تسنيم من مكان الحادث يشير إلى أن عملية الصـ.هاينة باءت بالفشل و" فؤاد شكر" الذي قيل أنه الهدف الرئيسي للصهـ.اينة لم يستشهد والحمد لله. — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) July 30, 2024



وفي وقت سابق من اليوم، كشف موقع أكسيوس نقلًا عن مسئول إسرائيلي، عن القائد العسكري البارز في حزب الله الذي جرى استهدافه في الغارة الجوية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال المسئول الإسرائيلي، إن الهدف في بيروت هو فؤاد شكر المسؤول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله.

وأضاف أن «شكر» معروفٌ باسم الحاج محسن مطلوب من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إف بي آي لضلوعه في تفجير ثكنة المارينز 1983.

في غضون ذلك، تحدثت ثلاثة مصادر أمنية لوكالة رويترز عن أن الضربة الإسرائيلية استهدفت محسن شكر رئيس غرفة العمليات في حزب الله، وأن مصيره لا يزال مجهولا.

ووقعت غارة جوية إسرائيلية، استهدفت قائدا كبيرا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر أمني، قوله إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله.

فيما أصدر جيش الاحتلال، بيانًا بخصوص الغارة التي شنها على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال البيان الذي نشره جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الثلاثاء: «استهدف الجيش الإسرائيلي في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من المدنيين الإسرائيليين».

وأضاف: «في هذه المرحلة، لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية. إذا كانت هناك تغييرات سنقوم بتحديثها».

وأفادت تقارير، بأن فرق الإسعاف والإنقاذ في شمال إسرائيل تلقت تعليمات بالبقاء على أهبة الاستعداد القصوى.

وطالبت بلدات حدودية إسرائيلية سكانها بتوخي الحذر والاستماع لتعليمات الجبهة الداخلية.

وساد في الأيام الماضية، تأهب لبناني لرد من إسرائيل منذ أن أسقطت ضربة صاروخية 12 قتيلًا في هضبة الجولان المحتلة يوم السبت الماضي.

وألقت إسرائيل والولايات المتحدة بالمسئولية في الهجوم على حزب الله، فيما نفى الحزب مسئوليته.