ياسر إدريس : المنتخب الأولمبي أبدع أمام إسبانيا بعزيمة وإصرار المصريين

هنأ المهندس ياسر ارديس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية المنتخب الأوليمبى بعد تأهله إلى دور الثمانية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الاوليمبية المقامة حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس .

وحقق منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم فوزا غاليا على نظيره الأسباني بهدفين مقابل هدف واحد في ختام منافسات الجولة الثالثة ليتربع المنتخب المصري على قمة مجموعته .

وقال ادريس : المنتخب الأوليمبي قدم واحدة من أفضل مبارياته وهكذا تظهر روح العزيمة والتحدي والإصرار فى المواقف الصعبة خاصة أن الكثير رشح منتخب إسبانيا للتأهل من المجموعة كأول ولكن المنتخب المصري كان لها رأى اخر ونجح فى حجز بطاقة التأهل كأول المجموعة .

وأضاف رئيس اللجنة الاولمبية المصرية أن المنتخب الاوليمبى قادر على مواصلة مشواره بالبطولة بتلك الروح وقادر على الوصول إلى أبعد مرحلة بل قادر على التتويج بميدالية أولمبية تاريخية لا سيما أن المنتخب يمتلك كل المقومات التى تؤهله لذلك .

ووجه ياسر إدريس التهنئة إلى الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مؤكدا أن الوزير حريص كل الحرص على المتابعة والتواجد مع كل المشاركين المصريين فى مختلفة اللعبات الرياضية، كما هنأ ادريس مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبىدي.

وشدد إدريس على أهمية مواصلة دعم المنتخب الاوليمبى مطالبا الجماهير المصرية بدعم ومساندة كافة اللاعبين فى الأيام المقبلة لا سيما أن مصر لديها فرصة قوية فى زيادة عدد الميداليات فى ظل تواجد أكثر من عنصر مهم فى أكثر من لعبة وقادر على رفع العلم المصري فى هذا المحفل الاوليمبى العالمى مثلما حقق البطل محمد السيد برونزية السلاح .