عبرت الطالبة مريم ماهر، الحاصلة على المركز الثاني في الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، والمقيمة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عن سعادتها بحصولها على مجموع 97.62% بالقسم الأدبي، وتلقيها اتصالاً من الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مهنئًا إياها بحصولها على المركز الثاني في الشعبة الأدبية.

أوضحت الطالبة مريم لـ"الشروق" أنها كانت تتوقع الحصول على أحد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مضيفة أنها اجتهدت كثيرًا خلال الدراسة من خلال الدروس والمذاكرة، وأنها لم تترك أي مادة تتراكم عليها.

وأضافت الطالبة مريم أن أسرتها كان لها دور كبير في دعمها ومساعدتها لتحقيق هذا التفوق، مشيرة إلى أنها تنوي الالتحاق بكلية اللغات لمساعدة نشر الدعوة الإسلامية باللغات. وجهت الطالبة الشكر لأفراد أسرتها وأشقائها ومدرسيها