وزيرة الخارجية الألمانية تشيد بكامالا هاريس باعتبارها مدافعة عن العلاقات عبر الأطلسي

أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، واصفة إياها بأنها نشطة و "مدافعة حقيقية عن العلاقات عبر الأطلسي " وذلك في حدث عام مساء الاثنين، في تصريحات أدلت بها قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

وهاريس مرشحة رئاسية في سباق 2024 بعد أن أيدها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي انسحب من السباق الرئاسي بسبب مخاوف من أنه لن يتمكن من هزيمة منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت بيربوك إن هاريس عانت من الكراهية والتحريض في الماضي، مضيفة للمواطنين خلال مناقشة في إيسن: "هذه المرأة لديها هذا الشغف الذي تجلبه إلى الطاولة وتقول: الآن أكثر من أي وقت مضى". وقالت إن هذه هي قوتها الخاصة، مضيفة أنها كونت انطباعها عن هاريس خلال مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في فبراير.

وأوضحت بيربوك أن هاريس هي امرأة تنجز الأمور و"عابرة للأطلسي بامتياز" وستواصل دعمها ليس فقط لأوكرانيا ولكن أيضا للأمن عبر الأطلسي. وأضافت أنها أيضا على اتصال وثيق بالجمهوريين الأمريكيين.

وأضافت أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يجب على ألمانيا وأوروبا الاستثمار أكثر في أمنهما، في إشارة إلى قضية تسببت في بعض القلق في الماضي.

وأقيم هذا الحدث العام، الذي أقامته مؤسسة ميركاتور في إيسن، في إطار رحلة بيربوك الصيفية إلى مناطق مختلفة من ألمانيا.