خاض لاعبو الأهلي الدوليون تدريبات خفيفة على هامش مباراة الفريق الودية أمام لافيينا اليوم الخميس، بعد انضمامهم للفريق عقب نهاية الراحة التي حصلوا عليها بعد المشاركة في كأس العالم.

وانتصر الأهلي على فريق لافيينا بنتيجة 7-1، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب النادي بفرع مدينة نصر.

وأدى الخماسي إمام عاشور وأحمد مصطفى زيزو ومحمد هاني ومروان عطية وياسر ابراهيم، بالإضافة إلى الوافد الجديد سفيان بن جديدة تدريبات خفيفة قبل مباراة لافيينا الودية.

وتعد مواجهة لافيينا ثاني المباريات الودية للأهلي خلال فترة الإعداد، بعدما استهل الفريق استعداداته بالفوز على النصر القاهري بنتيجة 5-1.

ويخوض النادي الأهلي ثالث تجاربه الودية أمام بترول أسيوط، العائد حديثًا للدوري الممتاز، يوم الأربعاء المقبل، قبل السفر إلى إسبانيا.

ومن المنتظر أن يسافر الأهلي إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس المقبل لخوض معسكره الخارجي، والذي يختتمه بمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر يوم 19 من الشهر ذاته.