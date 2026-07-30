الصحة تكثف الإجراءات الوقائية بالمحافظات الساحلية تزامنا مع موسم الصيف

نفذت وزارة الصحة والسكان، جولة ميدانية لمتابعة إجراءات الإصحاح البيئي والرقابة على الأغذية ومياه الشرب ومكافحة نواقل الأمراض بالمناطق التي تشهد كثافات مرتفعة من المترددين خلال فصل الصيف تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بتكثيف الإجراءات الوقائية بالمحافظات الساحلية حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، أن فريق عمل الجولة تابع جاهزية الفرق الوقائية وكفاءة تنفيذ الخطة الصيفية وانتظام عمل فرق مكافحة نواقل الأمراض وتوافر جميع المستلزمات والمعدات اللازمة لأداء مهامها.

وأشار حماد إلى دعم محافظة مطروح والساحل الشمالي بـ10 فرق إضافية مزودة بـ10 سيارات مكافحة مجهزة بالكامل بأجهزة الرذاذ متناهي الصغر وأجهزة الضباب الحراري إلى جانب المستلزمات والتقنيات اللازمة لتكثيف أعمال الاستكشاف والمكافحة بما يضمن تغطية مناسبة تتواكب مع الزيادة الكبيرة في أعداد المصطافين والمترددين ومشيدا بمستوى أداء الفرق وانضباط العاملين والتزامهم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم.

وأضاف أن الخطة الوقائية للصيف تستهدف الرصد المستمر لكل أوجه القصور التي قد تؤثر على الصحة العامة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة وتحقيق مأمونية مياه الشرب والغذاء وخفض عوامل التلوث والكثافات الحشرية والحفاظ على الأوضاع الصحية وحماية الصحة العامة والبيئة بشكل مستدام.

ولفت رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة إلى أنه منذ بداية موسم الصيف نفذت الفرق الوقائية مرورا ميدانيا على 140 قرية ومنشأة سياحية و15 زيارة لمحطات مياه الشرب و36 زيارة لمحطات معالجة الصرف الصحي بالإضافة إلى متابعة حمامات السباحة وسحب العينات وتحليلها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمرور على أكثر من 900 منشأة غذائية ومطعم وسحب العينات وإجراء الفحوصات اللازمة وتنفيذ مختلف الإجراءات الرقابية والوقائية بمنطقة الساحل الشمالي ومحافظة مطروح بما يضمن سلامة الغذاء والمياه وحماية صحة المواطنين والمصطافين.

وأكد أن أعمال مكافحة نواقل الأمراض تغطي كامل امتداد الساحل الشمالي من الإسكندرية حتى مطروح مشيرا إلى أن الفرق المتخصصة لا تقتصر مهامها على المكافحة المباشرة وإنما تقوم بحصر شامل ودقيق للبؤر والمناطق التي تستلزم أعمال الإصحاح البيئي والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة مسببات تكاثر الحشرات وتعديل البيئات المهيأة لانتشارها بما يسهم في خفض الكثافات الحشرية والحد من مخاطر انتقال الأمراض والحفاظ على الصحة العامة والبيئة بصورة مستدامة.

يذكر أن رئيس قطاع الطب الوقائي عقد اجتماعا مع فرق الإصحاح البيئي والرقابة على الأغذية ومياه الشرب لمراجعة خطة العمل والتأكد من تنفيذ جميع الأنشطة وفق إجراءات العمل القياسية والخطط المعتمدة.