خطوة واحدة تفصل لاعب برشلونة عن فالنسيا

أكد تقرير صحفي على اقتراب البرازيلي رافينيا ألكانتارا، متوسط ميدان برشلونة، من الانضمام إلى فالنسيا الإسباني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

ووفقا لما ورد عن جريدة "سبورت" الإسبانية، فإن رافينيا قد بات جاهزا لإكمال انتقاله إلى فالنسيا، قبل انغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في إسبانيا، يوم الإثنين القادم.

ونجح فالنسيا في التوصل لاتفاق مع برشلونة، بشأن ضمه لرافينيا، بيد أن الوصول إلى الصيغة الرسمية للصفقة لا يزال في حاجة للحصول على موافقة مالك الخفافيش، بيتر ليم.

وشارك رافينيا في مباراتي برشلونة الأوليين بالدوري الإسباني، هذا الموسم، وقد تمكن من تقديم مردود طيب، خول له الحصول على إشادة الكثيرين.

ويجد رافينيا الضرورة في الرحيل عن برشلونة، هذا الصيف، بسبب صعوبة حجزه لمقعد أساسي في تشكيلة الفريق الكتالوني، خاصة مع وصول الهولندي اليافع فرينكي دي يونج، من صفوف أياكس أمستردام.

يُذكر أن رافينيا كان قد انضم إلى برشلونة، صائفة العام 2007، وترعرع بالفئات السنية للبلوجرانا، مع التنويه إلى خروجه مُعارا في مناسبتين، إحداهما صوب سيلتا فيجو الإسباني، موسم 2013/14 ، والأخرى صوب إنتر ميلان الإيطالي، بالنصف الثاني من موسم 2017/18.