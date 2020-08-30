الائتلاف الحاكم بماليزيا يهزم مرشح حزب مهاتير محمد في انتخابات فرعية

حافظ الائتلاف الحاكم في ماليزيا على فوزه الانتخابي، بعد أن فاز ممثل الائتلاف على مرشح من الحزب الجديد لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد.

وحصل مرشح تحالف الجبهة الوطنية الحاكم في ماليزيا، باريسان ناشيونال، على 13060 صوتًا في انتخابات فرعية في منطقة سليم ريفر اليوم السبت، ليفوز بمقعد في مجلس ولاية بيراك، وفقا للجنة الانتخابات، مقابل 2115 صوتًا فاز بها مرشح حزب مهاتير، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وتظهر النتيجة المهمة الشاقة التي يواجهها مهاتير في جعل الناخبين يألفون حزبه "بيجوانج" في حال أجرت ماليزيا انتخابات مبكرة قريبا.

وحثت أحزاب من كلا الجانبين الحكومة على إجراء انتخابات على مستوى البلاد لإنهاء حالة عدم اليقين السياسي التي حدثت في أواخر فبراير.

يشار إلى أن سليم ريفر هي بلدة صغيرة تقع على بعد أقل من ساعتين من كوالالمبور، وأُجريت الانتخابات الفرعية بعد وفاة عضو مجلس الولاية الحالي ، وهو عضو في ائتلاف باريسان بنوبة قلبية.