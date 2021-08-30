إيران: لم يتم إجراء مفاوضات مع السعودية خلال مؤتمر بغداد

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أنه لم يتم إجراء مفاوضات مع السعودية خلال المؤتمر الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد مطلع الأسبوع وشارك فيه وزيرا خارجية البلدين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده القول إن بغداد لم تشهد أية مفاوضات جديدة بين إيران والسعودية.

واستطرد بالقول إنه سبق أن تم إجراء ثلاث جولات من المفاوضات بين الجانبين، مضيفا أنه لو اقتضى الأمر سيتم عقد مفاوضات أخرى.

وكانت إيران أكدت في مايو الماضي رسميا بدء إجراء محادثات بين الجمهورية الإسلامية والسعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين إيران والسعودية مقطوعة منذ الثالث من يناير 2016 على خلفية اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد، شمالي إيران، وإضرام النار فيهما من قبل إيرانيين محتجين على إعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر باقر النمر، مع 46 مدانا بالانتماء لـ"تنظيمات إرهابية".