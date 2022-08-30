وزير التنمية يبحث مع وفد حكومي من مدغشقر وبرنامج الأغذية العالمي تبادل الخبرات

• وفد مدغشقر: مصر عودتنا دائما على العطاء لجميع دول القارة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفد رفيع المستوى من دولة مدغشقر برئاسة فيدينيافو رافوكاترا وزير المياه والصرف الصحي ونائبه وحاكم المنطقة الجنوبية في مدغشقر، وبرافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، وباسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مدغشقر، ووآلاء الزهيري مسؤول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج، كما شارك في اللقاء عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وفي بداية اللقاء، أكد اللواء هشام آمنة، على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها مع دولة مدغشقر في مختلف المجالات في إطار الصداقة والعلاقات الوثيقة التي تجمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس أندريه راجولينا رئيس مدغشقر.

وأشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بتدعيم أواصر التعاون مع دول أفريقيا في المجالات التي تهم مواطني القارة؛ لتحقيق طموحات الشعوب نحو تحقيق التنمية والازدهار.

وأوضح أن توجه الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي تضع التعاون مع دول قارة أفريقيا على رأس أولويات العمل الوطني، مؤكدا اهتمام وزارة التنمية المحلية بزيادة مستوى التعاون مع دول القارة من خلال العديد من الأنشطة التي يمكن مشاركتها مع الأشقاء في دولة مدغشقر خاصة في مجالات التدريب والإدارة المحلية واللامركزية وتأهيل الكوادر المحلية في تخصصات العمل المحلي بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هشام آمنة، دور الوزارة في متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصري لتحسين معيشة حوالي 60 مليون مواطن في 20 محافظة وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحي ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر.

وأعرب آمنة، عن استعداد وزارة التنمية المحلية لنقل خبراتها إلى دولة مدغشقر فيما يخص تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، حيث إن تلك المبادرة تعد أيقونة من أيقونات نجاح الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة وهي مبادرة يمكن نقلها لجميع الدول الإفريقية لتحقيق طموحات شعوب القارة.

ولفت إلى توجيهات القيادة السياسية بتطوير نظام الإدارة المحلية لمتابعة تنفيذ وصيانة المشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات، وعلى رأسها "حياة كريمة" بالإضافة إلى سد الفجوات التنموية بين المحافظات منذ توليه المسؤولية وتطوير العشوائيات والمناطق الخطرة وغير الآمنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب والتعليم والصحة بما يحقق العدالة في التنمية.

وأشار إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم ونقل صوت أفريقيا للمشاركين في القمة لحث المجتمع الدولى على الالتزام بتعهداته تجاه تميكن دول القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بطرح عدد من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين لخدمة أهداف القارة الأفريقية على المستوى المحلي وعلى رأسها "حياة كريمة" والمخلفات والتغير المناخي والمدن الخضراء والمستدامة.

ومن جانبه، عبر فيدينيافو رافوكاترا عن شكره لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال وإتاحة الوقت لعقد هذا اللقاء الجيد وحرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في مختلف المجالات لاسيما في الإدارة المحلية ونقل بعض التجارب المصرية الناجحة في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" وتطبيق اللامركزية المحلية وتطوير المناطق الأكثر احتياجا.

وأشار وزير المياه بدولة مدغشقر، إلى وجود تشابه بين البلدين فيما يخص الإدارة المحلية ودور المحافظين وحكام المناطق، معربا عن تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية والانجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي في مجال الإدارة المحلية.

وأشاد وزير المياه، بدور مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في دعم دول القارة الأفريقية بصورة مستمرة منذ توليه المسئولية وتوفير الخبرات المصرية في العديد من المجالات.

كما أشاد فيدينيافو رافوكاترا، بجهود وزارة التنمية المحلية في إصلاح مجالات الإدارة المحلية خاصة نظام العمل والتخطيط والمتابعة للمشروعات، لافتا إلى أن التجربة المصرية في عملية التنمية والإدارة المحلية ملهمة لنا وخاصة في ظل تقارب النظم المحلية فى البلدين.

وأشار وفد مدغشقر، إلى تبني الرئيس أندريه راجولينا رؤية تعتمد بالأساس على التنمية المحلية لتحقيق النجاح للتنمية على المستوى الوطني للدولة.

كما أعرب الوفد عن رغبته في تبادل الخبرات مع مصر فى ظل ما حققته الأمة المصرية من إنجازات خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس السيسي، مضيفا: "مصر عودتنا دائما على العطاء لجميع دول القارة ونتطلع للاستفادة من عطائها ونعتز بالعلاقة الأخوية التي تربط بين البلدين القائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة".

وأشاد بالجهود التي يقوم بها رئيس مدغشقر لتحقيق التنمية والتقدم والرخاء لشعب بلاده.

أعرب الوزير، عن تقديره للبرامج والجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمى على أرض المحافظات المصرية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكذا نتابع ما يقدمه البرنامج لكل شعوب العالم، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون خلال الفترة القادمة خاصة فيما يخص مبادرة حياة كريمة وتعزيز قدرات الإدارة المحلية وبناء نظام محلي متطور.

ومن جانبه، أشار برافين أجراوال الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في مصر لإستعداد البرنامج لزيادة التنسيق والتعاون مع وزارة التنمية المحلية في البرامج والمشروعات التي تهم بالمواطنين والإنسان المصري والذي يعد محور رئيسي وهام في برامج عمل برنامج الأغذية العالمي.

وأعرب أجراوال، عن سعى البرنامج للبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية وشراكة فعالة بين الجانبين خلال السنوات الأخيرة وتقديم كل الدعم للمشروعات التي تقوم بها الوزارة لتحقيق أهداف وخطط الحكومة على أرض المحافظات والتنمية المجتمعية الشاملة وشعور المواطنين بما تحقق الدولة خاصة "حياة كريمة" باعتبار البشر هم في قلب تلك المبادرة الرئاسية كما يسعى الرئيس السيسي دائما.