مستقبل وطن بقنا يعقد اجتماعه الأول بعد استكمال التشكيلات التنظيمية رسميًا

عقدت أمانة حزب "مستقبل وطن" بمحافظة قنا، مساء اليوم الاثنين، اجتماعه الأول، بعد صدور استكمال التشكيلات التنظيمية بالمحافظة رسميا، بحضور محمد عبد السلام السنوسي أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والمحاسب هشام قدوس الأمين المساعد بقنا، والنائب مصطفى محمود مصطفى الأمين المساعد للحزب بقنا، والنائبة سحر صدقي خليفة أمينة المرأة بالمحافظة رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المحافظة، وأمناء الأمانات النوعية بهيئة مكتب المحافظة.

وقال محمد عبد السلام السنوسي إن الاجتماع ناقش اختصاصات كل أمانة من الأمانات النوعية، والتأكيد على استكمال كل أمين للهيكل التنظيمي للأمانة الخاصة به، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التلاحم بين الحزب والمواطنين وتلبيه طموحاتهم.

وأوضح المحاسب هشام قدوس أن الاجتماع ناقش كافة الاستعدادات، وما تم إنجازه بإقامة معارض المستلزمات المدرسية بالمحافظة، حيث يتم افتتاح 11 معرضا للملابس والمستلزمات المدرسية بكافة المراكز، معلنا افتتاح أول تلك المعارض بمركز أبو تشت، والذي يوفر كافة المستلزمات بأسعار مخفضة بنسبة 30% عن مثيلاتها بالأسواق.

وقال مصطفى محمود مصطفى إن الفترة المقبلة تحتاج مزيدا من التواجد الفعال على الأرض مع المواطنين، من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات الجماهيرية التي تصب وتخدم أكبر قطاع من المواطنين ويخفف عنهم الكثير من الضغوط التي وضعتها الأزمات الدولية، مشيرا إلى أن الحزب بصدد إقامة أكبر معرض للسلع الغذائية بمدينة قنا، والذي يوفر كافة السلع الأساسية والضرورية للمواطنين بأسعار غير مسبوقة، من خلال مساهمات كبار التجار لمواجهة الغلاء، تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية.

وأعلنت النائبة سحر صدقي خليفة تنظيم العديد من اللقاءات الجماهيرية والندوات التثقيفية حول موضوع التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، تماشيا مع مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، حيث تطلق أمانة المرأة بالمحافظة سلسلة ندوات للتوعية بخطورة التغيرات المناخية وطرق التغلب عليها ومواجهة تلك التغيرات، وتعقد أولى تلك الندوات غدا بمركز قنا.

وقال محمد عبد الستار تمام رئيس لجنة دوري مستقبل وطن إنه تم الانتهاء من تشكيل كافة اللجان المشرفة على تنظيم البطولة الأكبر والأضخم على مستوي الجمهورية، وتم فتح باب التسجيل للفرق يوم 25 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 212 فريقا حتى الآن على مستوى المحافظة.