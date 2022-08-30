روسيا وإيران يبحثان الاتفاق النووي في موسكو

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأربعاء في موسكو لمناقشة الوضع بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "من المقرر مواصلة تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع الخاص بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، والوضع في أوكرانيا وسوريا وأفغانستان وجنوب القوقاز وحول بحر قزوين."

إلى جانب ذلك، سيناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك الجوانب التجارية والاقتصادية في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسية في مجالات الطاقة والنقل ، وكذلك آفاق التوسع العلمي والعلاقات الفنية والثقافية والإنسانية.