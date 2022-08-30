بايرن ميونخ يدفع بلاعبيه الجدد أمام فيكتوريا كولون في كأس ألمانيا

قرر جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم إجراء تغييرات على تشكيلة الفريق لمباراته المقررة أمام فريق الدرجة الثالثة فيكتوريا كولون غدا الأربعاء في الدور الأول من بطولة كاس ألمانيا.

وسيدفع ناجلسمان بعدة وجوه جديدة ضمن التشكيل الأساسي كما سيدفع ليون جوريتسكا لبعض الوقت خلال المباراة بعد تعافيه من عملية جراحية في الركبة.

وقال ناجلسمان اليوم الثلاثاء إنه ربما يجري خمسة تغييرات على التشكيلة الأساسية التي خاض بها المباراة التي انتهت بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 1 يوم السبت الماضي في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وأوضح أنه سيمنح فرصة المشاركة في التشكيل الأساسي للوافدين الجدد ماتيس تيل وريان جرافنبرخ ونصير مزراوي.

وقال ناجلسمان :"أتوقع أن يخوض ماتيس تيل المباراة منذ البداية، وكذلك (جوسيب) ستانيشيتش وجرافنبرخ ومزراوي. وربما ينطبق الأمر نفسه على توماس مولر وجوشوا كيميش."

وينتظر أن يشارك جوريتسكا مع الفريق للمرة الأولى منذ خضوعه لجراحة في الركبة، كما يتوقع أن يشارك إريك-مكسيم تشوبو موتينج لدقائق بعد تعافيه من إصابته لكن ناجلسمان قال إنهما "لن يكونا ضمن التشكيل الأساسي بالتأكيد".

ويتطلع بايرن ميونخ إلى تحقيق انطلاقة قوية في الكاس والعودة إلى منصة التتويج به من جديد، بعد أن ودع منافساته من الدور الثاني في كل من الموسمين الماضيين.

لكن بايرن لن يستهين بفيكتوريا كولون الذي يدربه أولاف يانسن لاعب كولون السابق، والذي خسر بصعوبة في الوقت الإضافي أمام هوفنهايم في بطولة الكأس في العام الماضي.

ولن تقام المباراة على الملعب الصغير لنادي الدرجة الثالثة فيكتوريا كولون، وإنما سيقام على ملعب نادي كولون الذي يسع 50 ألف مشجع.

وقال ناجلسمان :"هي مباراة مهمة، مباراة خروج مغلوب. ليست مواجهة سهلة. فلديهم مدرب ولاعبين أصحاب خبرة."